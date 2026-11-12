Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in Grün

Der Euro STOXX 50 legte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,25 Prozent auf 6 409,55 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,460 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,002 Prozent auf 6 393,27 Punkte an der Kurstafel, nach 6 393,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 372,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 430,62 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 3,91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 201,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 533,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5 787,31 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,56 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,88 Prozent auf 585,80 EUR), Allianz (+ 1,90 Prozent auf 472,40 EUR), Siemens (+ 1,70 Prozent auf 281,70 EUR), Eni (+ 1,31 Prozent auf 25,53 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,26 Prozent auf 26,52 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-2,71 Prozent auf 772,60 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,74 Prozent auf 40,70 EUR), BMW (-1,38 Prozent auf 57,18 EUR), Airbus SE (-1,09 Prozent auf 208,30 EUR) und UniCredit (-0,87 Prozent auf 83,87 EUR) unter Druck.

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6 779 328 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 524,554 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,88 erwartet. Mit 7,17 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at