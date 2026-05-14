Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Kursentwicklung
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14.05.2026 17:58:09
Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels stärker
Der Euro STOXX 50 verbuchte im STOXX-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 1,14 Prozent auf 5 927,75 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,857 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 877,37 Zählern und damit 0,278 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 861,07 Punkte).
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 877,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5 937,87 Einheiten.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,345 Prozent. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.04.2026, bei 5 984,51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, bei 5 985,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 403,44 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 1,32 Prozent zu Buche. Bei 6 199,78 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 5,76 Prozent auf 68,07 EUR), SAP SE (+ 3,64 Prozent auf 141,22 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,68 Prozent auf 88,84 EUR), Siemens (+ 2,59 Prozent auf 273,70 EUR) und Allianz (+ 2,15 Prozent auf 380,30 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen BMW (-5,35 Prozent auf 76,38 EUR), BASF (-1,13 Prozent auf 53,39 EUR), Deutsche Börse (-0,82 Prozent auf 243,20 EUR), Deutsche Telekom (-0,50 Prozent auf 27,82 EUR) und Airbus SE (-0,30 Prozent auf 172,68 EUR) unter Druck.
Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 485 297 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 487,862 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,46 erwartet. Mit 7,55 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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