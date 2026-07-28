Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|Kursentwicklung im Fokus
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28.07.2026 17:58:48
Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen
Der Euro STOXX 50 schloss am Dienstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 6 293,93 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,384 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,239 Prozent fester bei 6 297,20 Punkten in den Handel, nach 6 282,21 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 316,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 6 255,62 Einheiten.
Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 221,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 836,10 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 337,58 Punkte.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,58 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 431,42 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 5,26 Prozent auf 159,24 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 4,50 Prozent auf 73,92 EUR), BMW (+ 3,58 Prozent auf 59,54 EUR), Rheinmetall (+ 3,45 Prozent auf 1 086,80 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,88 Prozent auf 46,62 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Siemens Energy (-7,06 Prozent auf 137,90 EUR), Infineon (-6,05 Prozent auf 57,77 EUR), Eni (-0,80 Prozent auf 22,26 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,43 Prozent auf 6,47 EUR) und Bayer (-0,42 Prozent auf 47,03 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 8 928 644 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 602,408 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,94 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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