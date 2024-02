Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels in der Gewinnzone

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,26 Prozent stärker bei 4 691,17 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,092 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,179 Prozent höher bei 4 687,21 Punkten, nach 4 678,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 4 694,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 686,58 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,754 Prozent. Vor einem Monat, am 08.01.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 485,48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.11.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 178,49 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.02.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 209,15 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,95 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 694,88 Punkten. 4 380,97 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Stellantis (+ 1,24 Prozent auf 21,98 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,94 Prozent auf 42,49 EUR), BMW (+ 0,80 Prozent auf 99,93 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,78 Prozent auf 118,64 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,73 Prozent auf 64,45 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen Siemens (-1,80 Prozent auf 165,14 EUR), Bayer (-0,56 Prozent auf 28,54 EUR), Deutsche Börse (-0,48 Prozent auf 185,40 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,47 Prozent auf 2,84 EUR) und UniCredit (-0,35 Prozent auf 28,57 EUR) unter Druck.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 475 918 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 388,866 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at