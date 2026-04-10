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Index im Blick 10.04.2026 09:30:35

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels fester

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels fester

Anleger in Europa schicken den Euro STOXX 50 am Freitagmorgen erneut ins Plus.

Um 09:12 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,15 Prozent auf 5 905,16 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 4,961 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,103 Prozent höher bei 5 902,37 Punkten, nach 5 896,29 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 5 902,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 908,79 Punkten.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 3,50 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 837,17 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 997,47 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 818,92 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 0,936 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 1,31 Prozent auf 24,28 EUR), adidas (+ 0,80 Prozent auf 138,10 EUR), Infineon (+ 0,68 Prozent auf 42,68 EUR), Siemens (+ 0,60 Prozent auf 228,10 EUR) und SAP SE (+ 0,46 Prozent auf 140,14 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Bayer (-0,82 Prozent auf 40,12 EUR), UniCredit (-0,56 Prozent auf 67,15 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,53 Prozent auf 5,62 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,37 Prozent auf 48,45 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,31 Prozent auf 88,90 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 215 360 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 467,358 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,66 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 257,60 1,88% ASML NV
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