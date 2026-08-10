Deutsche Bank Aktie

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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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Euro STOXX 50-Entwicklung 10.08.2026 09:28:28

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen

Der Euro STOXX 50 bleibt auch aktuell auf Erholungskurs.

Am Montag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,04 Prozent höher bei 6 526,67 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,578 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,058 Prozent auf 6 520,07 Punkte an der Kurstafel, nach 6 523,86 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 533,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 6 520,07 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 269,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 5 911,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 5 347,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11,56 Prozent aufwärts. Bei 6 559,99 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 1,81 Prozent auf 156,32 EUR), Infineon (+ 1,66 Prozent auf 63,11 EUR), Allianz (+ 1,59 Prozent auf 440,40 EUR), Eni (+ 0,60 Prozent auf 23,34 EUR) und adidas (+ 0,37 Prozent auf 164,65 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,32 Prozent auf 508,60 EUR), Siemens (-0,68 Prozent auf 277,90 EUR), Deutsche Telekom (-0,59 Prozent auf 28,87 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,54 Prozent auf 46,83 EUR) und Airbus SE (-0,51 Prozent auf 212,60 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 215 917 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 577,742 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 167,10 2,17% adidas
Airbus SE 213,90 0,21% Airbus SE
Allianz 438,10 0,60% Allianz
ASML NV 1 550,20 3,13% ASML NV
BASF 51,59 0,41% BASF
Deutsche Bank AG 32,96 0,15% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 28,38 -2,00% Deutsche Telekom AG
Eni S.p.A. 23,39 1,63% Eni S.p.A.
Infineon AG 64,25 2,65% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 46,96 -0,10% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 513,60 -0,23% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Siemens AG 279,20 -0,36% Siemens AG
Siemens Energy AG 157,92 2,89% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 75,60 -0,81% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 6 552,84 0,44%

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