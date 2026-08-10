Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Euro STOXX 50-Entwicklung
|
10.08.2026 09:28:28
Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen
Am Montag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,04 Prozent höher bei 6 526,67 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,578 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,058 Prozent auf 6 520,07 Punkte an der Kurstafel, nach 6 523,86 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 533,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 6 520,07 Einheiten.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 269,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 5 911,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 5 347,74 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11,56 Prozent aufwärts. Bei 6 559,99 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 1,81 Prozent auf 156,32 EUR), Infineon (+ 1,66 Prozent auf 63,11 EUR), Allianz (+ 1,59 Prozent auf 440,40 EUR), Eni (+ 0,60 Prozent auf 23,34 EUR) und adidas (+ 0,37 Prozent auf 164,65 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,32 Prozent auf 508,60 EUR), Siemens (-0,68 Prozent auf 277,90 EUR), Deutsche Telekom (-0,59 Prozent auf 28,87 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,54 Prozent auf 46,83 EUR) und Airbus SE (-0,51 Prozent auf 212,60 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 215 917 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 577,742 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im Euro STOXX 50 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
12:26
|Börse Europa in Grün: mittags Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX mittags (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Eni S.p.A.
|30.07.26
|Eni Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Eni Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Eni Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|167,10
|2,17%
|Airbus SE
|213,90
|0,21%
|Allianz
|438,10
|0,60%
|ASML NV
|1 550,20
|3,13%
|BASF
|51,59
|0,41%
|Deutsche Bank AG
|32,96
|0,15%
|Deutsche Telekom AG
|28,38
|-2,00%
|Eni S.p.A.
|23,39
|1,63%
|Infineon AG
|64,25
|2,65%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|46,96
|-0,10%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|513,60
|-0,23%
|Siemens AG
|279,20
|-0,36%
|Siemens Energy AG
|157,92
|2,89%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|75,60
|-0,81%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 552,84
|0,44%