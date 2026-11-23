Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,42 Prozent fester bei 5 966,93 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,121 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,383 Prozent stärker bei 5 964,68 Punkten in den Handel, nach 5 941,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 959,13 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 979,07 Zählern.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 23.10.2026, mit 6 068,22 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 462,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 515,09 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 1,99 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 2,45 Prozent auf 46,56 EUR), Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 120,74 EUR), Rheinmetall (+ 1,79 Prozent auf 705,80 EUR), Airbus SE (+ 1,41 Prozent auf 192,68 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,81 Prozent auf 29,37 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Intesa Sanpaolo (-3,60 Prozent auf 5,71 EUR), UniCredit (-2,30 Prozent auf 76,38 EUR), Deutsche Börse (-1,62 Prozent auf 310,00 EUR), SAP SE (-1,14 Prozent auf 181,58 EUR) und BMW (-0,79 Prozent auf 53,04 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 514 004 Aktien gehandelt. Mit 450,168 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,53 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at