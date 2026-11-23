EURO STOXX 50
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23.11.2026 09:28:51
Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Kursplus
Um 09:11 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,42 Prozent fester bei 5 966,93 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,121 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,383 Prozent stärker bei 5 964,68 Punkten in den Handel, nach 5 941,95 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 959,13 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 979,07 Zählern.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 23.10.2026, mit 6 068,22 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 462,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5 515,09 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 1,99 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 2,45 Prozent auf 46,56 EUR), Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 120,74 EUR), Rheinmetall (+ 1,79 Prozent auf 705,80 EUR), Airbus SE (+ 1,41 Prozent auf 192,68 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,81 Prozent auf 29,37 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Intesa Sanpaolo (-3,60 Prozent auf 5,71 EUR), UniCredit (-2,30 Prozent auf 76,38 EUR), Deutsche Börse (-1,62 Prozent auf 310,00 EUR), SAP SE (-1,14 Prozent auf 181,58 EUR) und BMW (-0,79 Prozent auf 53,04 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 514 004 Aktien gehandelt. Mit 450,168 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,53 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Bayer
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|BMW AG
|52,98
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|Deutsche Bank AG
|29,95
|4,54%
|Deutsche Börse AG
|310,10
|-0,45%
|Infineon AG
|47,18
|6,02%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,73
|-3,42%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|37,55
|0,75%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,46
|1,57%
|Rheinmetall AG
|714,20
|4,86%
|SAP SE
|182,86
|1,50%
|Siemens Energy AG
|122,18
|5,33%
|TotalEnergies
|78,24
|0,81%
|UniCredit S.p.A.
|77,11
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