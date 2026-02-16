Bayer Aktie

Bayer

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

Euro STOXX 50-Entwicklung 16.02.2026 09:29:57

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am Montag in der Gewinnzone.

Um 09:13 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,29 Prozent nach oben auf 6 002,30 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,050 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,135 Prozent auf 5 993,30 Punkte an der Kurstafel, nach 5 985,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5 993,30 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 013,83 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 029,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 693,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5 493,40 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,60 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 099,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern verzeichnet.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 1,91 Prozent auf 30,17 EUR), Allianz (+ 1,36 Prozent auf 371,90 EUR), SAP SE (+ 0,97 Prozent auf 173,38 EUR), UniCredit (+ 0,97 Prozent auf 72,11 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,82 Prozent auf 5,75 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Enel (-1,99 Prozent auf 9,15 EUR), Infineon (-0,60 Prozent auf 43,25 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,52 Prozent auf 57,32 EUR), BASF (-0,47 Prozent auf 50,84 EUR) und Bayer (-0,46 Prozent auf 45,78 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 341 593 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 461,400 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

Analysen zu Bayer

13:58 Bayer Neutral UBS AG
09.02.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 Bayer Overweight Barclays Capital
06.02.26 Bayer Neutral UBS AG
06.02.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.

