ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Index-Performance im Fokus
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30.03.2026 12:27:07
Aufschläge in Europa: mittags Pluszeichen im STOXX 50
Der STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,11 Prozent auf 4 813,25 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,140 Prozent auf 4 801,21 Punkte an der Kurstafel, nach 4 807,93 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 791,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 4 835,93 Einheiten.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 5 294,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 921,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 608,92 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,90 Prozent. Bei 5 315,22 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Rio Tinto (+ 3,82 Prozent auf 67,95 GBP), Enel (+ 2,43 Prozent auf 9,30 EUR), National Grid (+ 1,82 Prozent auf 12,59 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,36 Prozent auf 35,30 GBP) und BP (+ 1,32 Prozent auf 5,92 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Richemont (-1,16 Prozent auf 136,45 CHF), UBS (-1,06 Prozent auf 29,07 CHF), Siemens (-0,95 Prozent auf 202,95 EUR), Airbus SE (-0,66 Prozent auf 159,46 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,63 Prozent auf 62,74 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 7 715 503 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 441,843 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder
Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 6,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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