Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
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16.06.2026 12:26:37
Aufschläge in Europa: Pluszeichen im STOXX 50
Um 12:10 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,80 Prozent höher bei 5 337,41 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,083 Prozent stärker bei 5 299,68 Punkten in den Handel, nach 5 295,26 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 299,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 338,24 Einheiten.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 047,28 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 996,73 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 527,64 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,67 Prozent zu. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 351,84 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern registriert.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 2,97 Prozent auf 13,99 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,47 Prozent auf 84,62 CHF), Siemens Energy (+ 2,24 Prozent auf 159,70 EUR), Rheinmetall (+ 2,12 Prozent auf 1 174,60 EUR) und Siemens (+ 1,81 Prozent auf 275,25 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Novartis (-0,05 Prozent auf 120,16 CHF), Roche (+ 0,00 Prozent auf 326,10 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,02 Prozent auf 30,81 GBP), National Grid (+ 0,08 Prozent auf 12,10 GBP) und Rio Tinto (+ 0,23 Prozent auf 79,42 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 5 533 769 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 628,077 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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