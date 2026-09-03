Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Euro STOXX 50-Performance im Blick
|
03.09.2026 17:58:45
Aufschläge in Europa: Schlussendlich Gewinne im Euro STOXX 50
Am Donnerstag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,32 Prozent fester bei 6 382,54 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,427 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,016 Prozent höher bei 6 363,16 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 362,15 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 382,54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 6 339,04 Einheiten.
Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,46 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 03.08.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 426,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 053,57 Punkte. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 03.09.2025, einen Stand von 5 325,01 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,10 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 3,61 Prozent auf 76,36 EUR), SAP SE (+ 2,28 Prozent auf 185,58 EUR), Siemens Energy (+ 2,22 Prozent auf 145,40 EUR), Deutsche Bank (+ 1,94 Prozent auf 35,55 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,79 Prozent auf 283,90 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-1,85 Prozent auf 1 070,20 EUR), Siemens (-1,17 Prozent auf 270,60 EUR), Eni (-1,08 Prozent auf 23,71 EUR), adidas (-0,57 Prozent auf 148,70 EUR) und Infineon (-0,43 Prozent auf 55,53 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 6 391 432 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 553,229 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,31 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
03.09.26
|Aufschläge in Europa: Schlussendlich Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
03.09.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
03.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.at)
|
02.09.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
02.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
02.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
02.09.26
|Deutsche Bank-Aktie nach Hoch weiter in Grün: Goldman Sachs stuft auf "Buy" hoch (finanzen.at)
|
02.09.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verliert nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|148,60
|-0,57%
|ASML NV
|1 415,20
|-2,59%
|Deutsche Bank AG
|35,67
|2,12%
|Deutsche Börse AG
|283,10
|1,62%
|Deutsche Telekom AG
|28,86
|-0,99%
|Eni S.p.A.
|23,65
|-1,19%
|Infineon AG
|55,57
|-0,45%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,88
|1,97%
|Rheinmetall AG
|1 072,20
|-1,85%
|SAP SE
|186,22
|2,87%
|Siemens AG
|270,45
|-1,04%
|Siemens Energy AG
|145,32
|2,21%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|79,26
|7,22%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6 382,59
|0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.