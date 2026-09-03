Aufschläge in Europa: Schlussendlich Gewinne im Euro STOXX 50

Am Donnerstag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,32 Prozent fester bei 6 382,54 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,427 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,016 Prozent höher bei 6 363,16 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 362,15 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 382,54 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 6 339,04 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,46 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 03.08.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6 426,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6 053,57 Punkte. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 03.09.2025, einen Stand von 5 325,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,10 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 3,61 Prozent auf 76,36 EUR), SAP SE (+ 2,28 Prozent auf 185,58 EUR), Siemens Energy (+ 2,22 Prozent auf 145,40 EUR), Deutsche Bank (+ 1,94 Prozent auf 35,55 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,79 Prozent auf 283,90 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-1,85 Prozent auf 1 070,20 EUR), Siemens (-1,17 Prozent auf 270,60 EUR), Eni (-1,08 Prozent auf 23,71 EUR), adidas (-0,57 Prozent auf 148,70 EUR) und Infineon (-0,43 Prozent auf 55,53 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 6 391 432 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 553,229 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,31 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at