STOXX-Handel im Blick 06.02.2026 12:26:50

Aufschläge in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 mittags

Aufschläge in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 mittags

Für den STOXX 50 geht es am Freitagmittag aufwärts.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,57 Prozent stärker bei 5 100,31 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,033 Prozent auf 5 073,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5 071,44 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 100,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5 056,91 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1,01 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 039,56 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 4 735,30 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 06.02.2025, bei 4 661,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,89 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 188,91 Punkten. 4 913,95 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 3,88 Prozent auf 1 632,00 EUR), Siemens (+ 1,53 Prozent auf 248,25 EUR), BAT (+ 1,08 Prozent auf 46,04 GBP), Enel (+ 1,03 Prozent auf 9,52 EUR) und Airbus SE (+ 0,91 Prozent auf 191,28 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen RELX (-4,31 Prozent auf 21,52 GBP), UBS (-1,47 Prozent auf 33,50 CHF), Diageo (-0,92 Prozent auf 17,70 GBP), Richemont (-0,65 Prozent auf 153,85 CHF) und Roche (-0,64 Prozent auf 356,40 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 585 110 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 445,586 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

02.02.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
02.02.26 Roche Kaufen DZ BANK
02.02.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
30.01.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.26 Roche Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 191,50 1,35% Airbus SE
ASML NV 1 192,60 4,67% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 52,90 1,15% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 93,94 1,99% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,49 2,04% BP plc (British Petrol)
Diageo plc 20,40 0,00% Diageo plc
Enel S.p.A. 9,52 2,51% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,98 1,13% Intesa Sanpaolo S.p.A.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 24,90 -2,73% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 604,00 0,41% Rheinmetall AG
Richemont 169,85 0,83% Richemont
Roche AG (Genussschein) 356,40 -0,64% Roche AG (Genussschein)
Siemens AG 251,80 2,96% Siemens AG
UBS 37,14 -0,11% UBS

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 130,92 1,17%

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

