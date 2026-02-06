BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|STOXX-Handel im Blick
|
06.02.2026 12:26:50
Aufschläge in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 mittags
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,57 Prozent stärker bei 5 100,31 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,033 Prozent auf 5 073,12 Punkte an der Kurstafel, nach 5 071,44 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 100,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5 056,91 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1,01 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 039,56 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, bei 4 735,30 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 06.02.2025, bei 4 661,65 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,89 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5 188,91 Punkten. 4 913,95 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 3,88 Prozent auf 1 632,00 EUR), Siemens (+ 1,53 Prozent auf 248,25 EUR), BAT (+ 1,08 Prozent auf 46,04 GBP), Enel (+ 1,03 Prozent auf 9,52 EUR) und Airbus SE (+ 0,91 Prozent auf 191,28 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen RELX (-4,31 Prozent auf 21,52 GBP), UBS (-1,47 Prozent auf 33,50 CHF), Diageo (-0,92 Prozent auf 17,70 GBP), Richemont (-0,65 Prozent auf 153,85 CHF) und Roche (-0,64 Prozent auf 356,40 CHF).
Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 3 585 110 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 445,586 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel
Die BNP Paribas-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|191,50
|1,35%
|ASML NV
|1 192,60
|4,67%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|52,90
|1,15%
|BNP Paribas S.A.
|93,94
|1,99%
|BP plc (British Petrol)
|5,49
|2,04%
|Diageo plc
|20,40
|0,00%
|Enel S.p.A.
|9,52
|2,51%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,98
|1,13%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|24,90
|-2,73%
|Rheinmetall AG
|1 604,00
|0,41%
|Richemont
|169,85
|0,83%
|Roche AG (Genussschein)
|356,40
|-0,64%
|Siemens AG
|251,80
|2,96%
|UBS
|37,14
|-0,11%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 130,92
|1,17%
