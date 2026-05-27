Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell

Der Euro STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,89 Prozent auf 6 117,93 Punkte an. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,124 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,095 Prozent auf 6 069,91 Punkte an der Kurstafel, nach 6 064,15 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6 069,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6 118,33 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,20 Prozent. Vor einem Monat, am 27.04.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 860,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6 138,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 415,45 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,57 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 6,23 Prozent auf 167,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,10 Prozent auf 52,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,85 Prozent auf 93,08 EUR), Airbus SE (+ 2,45 Prozent auf 176,54 EUR) und BMW (+ 2,21 Prozent auf 76,92 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Eni (-2,22 Prozent auf 22,64 EUR), Enel (-1,45 Prozent auf 9,66 EUR), Deutsche Börse (-1,38 Prozent auf 250,30 EUR), SAP SE (-0,94 Prozent auf 150,04 EUR) und Bayer (-0,93 Prozent auf 37,47 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 446 420 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 551,379 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,64 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at