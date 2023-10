Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell

Um 15:42 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0,38 Prozent auf 3 977,02 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zuvor ging der STOXX 50 0,110 Prozent stärker bei 3 966,49 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 962,14 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 3 995,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 966,49 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 2,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.09.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 964,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.07.2023, wurde der STOXX 50 auf 3 935,50 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 12.10.2022, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 344,87 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 7,91 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 3,06 Prozent auf 5,36 GBP), AstraZeneca (+ 1,39 Prozent auf 110,96 GBP), RELX (+ 0,86 Prozent auf 29,25 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,77 Prozent auf 381,70 EUR) und Diageo (+ 0,57 Prozent auf 31,15 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Bayer (-1,13 Prozent auf 44,35 EUR), Siemens (-1,11 Prozent auf 136,70 EUR), Nestlé (-1,03 Prozent auf 104,08 CHF), BASF (-0,89 Prozent auf 42,12 EUR) und Richemont (-0,78 Prozent auf 108,45 CHF).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 10 946 568 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 389,889 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

2023 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Glencore-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

