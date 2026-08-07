Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|STOXX 50-Performance im Fokus
|
07.08.2026 15:58:50
Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell
Am Freitag notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,60 Prozent fester bei 5 540,17 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,034 Prozent stärker bei 5 509,13 Punkten, nach 5 507,27 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 559,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 509,13 Punkten lag.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1,65 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 421,43 Punkte. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 113,99 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2025, einen Stand von 4 467,40 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 11,76 Prozent. Bei 5 559,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 3,24 Prozent auf 176,52 EUR), Siemens (+ 3,09 Prozent auf 281,55 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,81 Prozent auf 89,08 GBP), Roche (+ 1,59 Prozent auf 370,50 CHF) und BAT (+ 1,28 Prozent auf 44,32 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,72 Prozent auf 508,40 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,25 Prozent auf 32,74 GBP), Rheinmetall (-1,10 Prozent auf 1 146,20 EUR), BP (-1,09 Prozent auf 5,14 GBP) und Deutsche Telekom (-1,03 Prozent auf 28,85 EUR).
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 7 465 846 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 564,946 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
16:26
|Rheinmetall-Chef Papperger hält Diskussion über neuen Wehrdienst in Deutschland für richtig (dpa-AFX)
|
07.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.08.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)