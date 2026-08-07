Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,60 Prozent fester bei 5 540,17 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,034 Prozent stärker bei 5 509,13 Punkten, nach 5 507,27 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 559,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 509,13 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1,65 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 421,43 Punkte. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 113,99 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2025, einen Stand von 4 467,40 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 11,76 Prozent. Bei 5 559,41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 3,24 Prozent auf 176,52 EUR), Siemens (+ 3,09 Prozent auf 281,55 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,81 Prozent auf 89,08 GBP), Roche (+ 1,59 Prozent auf 370,50 CHF) und BAT (+ 1,28 Prozent auf 44,32 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,72 Prozent auf 508,40 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,25 Prozent auf 32,74 GBP), Rheinmetall (-1,10 Prozent auf 1 146,20 EUR), BP (-1,09 Prozent auf 5,14 GBP) und Deutsche Telekom (-1,03 Prozent auf 28,85 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 7 465 846 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 564,946 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at