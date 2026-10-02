HSBC Holdings Aktie

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WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286

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STOXX 50-Performance im Fokus 02.10.2026 12:27:13

Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell

Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell

Der STOXX 50 gewinnt am fünften Tag der Woche an Wert.

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,55 Prozent fester bei 5 290,11 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,250 Prozent stärker bei 5 274,57 Punkten, nach 5 261,40 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 317,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 263,15 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 409,30 Punkte. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 446,40 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 02.10.2025, einen Stand von 4 735,71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 6,72 Prozent. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,16 Prozent auf 81,34 CHF), Siemens Energy (+ 2,15 Prozent auf 145,58 EUR), Rheinmetall (+ 2,05 Prozent auf 965,20 EUR), Airbus SE (+ 1,84 Prozent auf 189,12 EUR) und Enel (+ 1,26 Prozent auf 8,75 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil UniCredit (-2,56 Prozent auf 77,91 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,39 Prozent auf 6,30 EUR), HSBC (-0,86 Prozent auf 14,25 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,67 Prozent auf 80,66 GBP) und GSK (-0,56 Prozent auf 17,85 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 7 114 072 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 615,435 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,91 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 87,86 3,00% ABB (Asea Brown Boveri)
Airbus SE 189,46 1,93% Airbus SE
ASML NV 1 657,20 2,93% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,59 0,08% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 8,82 1,87% Enel S.p.A.
GSK PLC Registered Shs 20,81 -0,72% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 17,00 0,04% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,36 -0,66% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 95,20 -0,10% London Stock Exchange (LSE)
Novartis AG 125,10 -0,32% Novartis AG
Rheinmetall AG 961,00 1,21% Rheinmetall AG
Siemens Energy AG 145,46 1,17% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 78,78 -1,45% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 298,36 0,70%

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