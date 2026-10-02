Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,55 Prozent fester bei 5 290,11 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,250 Prozent stärker bei 5 274,57 Punkten, nach 5 261,40 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 317,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 263,15 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 409,30 Punkte. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 446,40 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 02.10.2025, einen Stand von 4 735,71 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 6,72 Prozent. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,16 Prozent auf 81,34 CHF), Siemens Energy (+ 2,15 Prozent auf 145,58 EUR), Rheinmetall (+ 2,05 Prozent auf 965,20 EUR), Airbus SE (+ 1,84 Prozent auf 189,12 EUR) und Enel (+ 1,26 Prozent auf 8,75 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil UniCredit (-2,56 Prozent auf 77,91 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,39 Prozent auf 6,30 EUR), HSBC (-0,86 Prozent auf 14,25 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-0,67 Prozent auf 80,66 GBP) und GSK (-0,56 Prozent auf 17,85 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 7 114 072 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 615,435 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,91 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at