STOXX 50-Kursentwicklung 16.01.2026 12:27:19

Aufschläge in Europa: So performt der STOXX 50 am Freitagmittag

Der STOXX 50 kommt aktuell nicht vom Fleck.

Am Freitag legt der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,02 Prozent auf 5 130,82 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,075 Prozent auf 5 133,58 Punkte an der Kurstafel, nach 5 129,72 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 138,25 Punkte, das Tagestief hingegen 5 117,28 Zähler.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 0,957 Prozent. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 16.12.2025, bei 4 820,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 777,63 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, bei 4 452,92 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,50 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 146,25 Punkten. Bei 4 913,95 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 1,45 Prozent auf 12,91 GBP), Novartis (+ 1,38 Prozent auf 116,06 CHF), Airbus SE (+ 1,02) Prozent auf 217,15 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,97 Prozent auf 91,74 GBP) und Rheinmetall (+ 0,81 Prozent auf 1 929,00 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-4,02 Prozent auf 163,70 CHF), SAP SE (-1,70 Prozent auf 202,10 EUR), Rio Tinto (-1,53 Prozent auf 63,69 GBP), Nestlé (-0,93 Prozent auf 75,81 CHF) und GSK (-0,87 Prozent auf 18,32 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 9 479 858 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 420,237 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Die BNP Paribas-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

