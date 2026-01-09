Aufschläge in Europa: So steht der STOXX 50 am Freitagmittag

Im STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,80 Prozent aufwärts auf 5 055,80 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 5 024,39 Zählern und damit 0,172 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 015,77 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 024,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 056,90 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 1,75 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 09.12.2025, mit 4 805,48 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 09.10.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 767,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, wies der STOXX 50 4 415,89 Punkte auf.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 2,20 Prozent auf 4,25 GBP), SAP SE (+ 2,13 Prozent auf 210,90 EUR), Diageo (+ 1,99 Prozent auf 16,34 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,18 Prozent auf 59,94 CHF) und Richemont (+ 1,09 Prozent auf 176,05 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rio Tinto (-2,42 Prozent auf 60,44 GBP), Allianz (-2,15 Prozent auf 381,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,76 Prozent auf 523,20 EUR), Zurich Insurance (-1,63 Prozent auf 579,80 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (-0,77 Prozent auf 87,88 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 5 763 822 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 407,679 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,27 erwartet. Mit 7,14 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at