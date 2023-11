Aufschläge in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,68 Prozent fester bei 3 898,13 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,103 Prozent auf 3 867,84 Punkte an der Kurstafel, nach 3 871,84 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3 898,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 856,56 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,558 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 888,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.08.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 964,67 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 607,59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 5,76 Prozent zu Buche. Bei 4 089,95 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 658,90 Punkte.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,03 Prozent auf 38,26 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,70 Prozent auf 377,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,48) Prozent auf 57,71 EUR), Richemont (+ 1,44 Prozent auf 112,40 CHF) und Diageo (+ 1,33 Prozent auf 32,31 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen National Grid (-2,38 Prozent auf 9,67 GBP), Reckitt Benckiser (-0,76 Prozent auf 54,88 GBP), Bayer (-0,74 Prozent auf 41,46 EUR), Nestlé (-0,47 Prozent auf 99,15 CHF) und Glencore (-0,37 Prozent auf 4,30 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 6 007 130 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 367,832 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,41 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at