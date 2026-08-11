BP Aktie

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WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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Index-Performance im Blick 11.08.2026 12:26:49

Aufschläge in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu

Aufschläge in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu

Am zweiten Tag der Woche herrscht in Europa ein ruhiger Handel.

Am Dienstag springt der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,08 Prozent auf 5 545,70 Punkte an. Zuvor eröffnete der Index bei 5 544,22 Zählern und damit 0,058 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 541,01 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 556,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 536,46 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, mit 5 374,81 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 074,85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 482,77 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 11,87 Prozent zu Buche. 5 559,41 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 1,79 Prozent auf 5,34 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,61 Prozent auf 33,51 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,93 Prozent auf 28,36 EUR), SAP SE (+ 0,88 Prozent auf 180,88 EUR) und Siemens Energy (+ 0,58 Prozent auf 155,50 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Airbus SE (-1,33 Prozent auf 211,70 EUR), Unilever (-0,87 Prozent auf 45,97 GBP), Rolls-Royce (-0,87 Prozent auf 15,27 GBP), UBS (-0,82 Prozent auf 43,47 CHF) und Zurich Insurance (-0,67 Prozent auf 590,00 CHF) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 3 865 880 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 577,742 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 212,20 -0,73% Airbus SE
ASML NV 1 545,20 2,37% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,23 0,74% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 28,39 0,71% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,85 0,22% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Prosus N.V. 41,55 -0,97% Prosus N.V.
Rolls-Royce Plc 17,92 -0,30% Rolls-Royce Plc
SAP SE 181,58 0,98% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 39,23 0,55% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens Energy AG 156,74 0,97% Siemens Energy AG
UBS 46,62 0,04% UBS
Unilever PLC 53,76 -1,27% Unilever PLC
Zurich Insurance AG (Zürich) 631,00 -0,16% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 554,40 0,24%

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