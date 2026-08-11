BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
|Index-Performance im Blick
|
11.08.2026 12:26:49
Aufschläge in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu
Am Dienstag springt der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,08 Prozent auf 5 545,70 Punkte an. Zuvor eröffnete der Index bei 5 544,22 Zählern und damit 0,058 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 541,01 Punkte).
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 556,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 536,46 Punkten.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, mit 5 374,81 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 074,85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 482,77 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 11,87 Prozent zu Buche. 5 559,41 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 1,79 Prozent auf 5,34 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,61 Prozent auf 33,51 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,93 Prozent auf 28,36 EUR), SAP SE (+ 0,88 Prozent auf 180,88 EUR) und Siemens Energy (+ 0,58 Prozent auf 155,50 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Airbus SE (-1,33 Prozent auf 211,70 EUR), Unilever (-0,87 Prozent auf 45,97 GBP), Rolls-Royce (-0,87 Prozent auf 15,27 GBP), UBS (-0,82 Prozent auf 43,47 CHF) und Zurich Insurance (-0,67 Prozent auf 590,00 CHF) unter Druck.
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 3 865 880 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 577,742 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
|
12:26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
12:26
|Börse London in Rot: FTSE 100 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
10.08.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
10.08.26
|Verluste in London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
10.08.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich am Montagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
10.08.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|212,20
|-0,73%
|ASML NV
|1 545,20
|2,37%
|BP plc (British Petrol)
|6,23
|0,74%
|Deutsche Telekom AG
|28,39
|0,71%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,85
|0,22%
|Prosus N.V.
|41,55
|-0,97%
|Rolls-Royce Plc
|17,92
|-0,30%
|SAP SE
|181,58
|0,98%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|39,23
|0,55%
|Siemens Energy AG
|156,74
|0,97%
|UBS
|46,62
|0,04%
|Unilever PLC
|53,76
|-1,27%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|631,00
|-0,16%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 554,40
|0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX muss Verluste hinnehmen -- DAX bleibt in Rekordnähe - ohne klare Richtung -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist ein rotes Vorzeichen zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert derweil seitwärts. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.