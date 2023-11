Aufschläge in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Handelsstart zu

Der STOXX 50 bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,19 Prozent auf 3 880,99 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 3 876,51 Zählern und damit 0,076 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 873,56 Punkte).

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 3 883,42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 875,35 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 06.10.2023, einen Stand von 3 888,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, den Stand von 3 938,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 596,48 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 5,30 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Punkten registriert.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 1,64 Prozent auf 129,90 EUR), Glencore (+ 0,96 Prozent auf 4,44 GBP), UBS (+ 0,96 Prozent auf 22,19 CHF), Richemont (+ 0,71 Prozent auf 113,25 CHF) und Reckitt Benckiser (+ 0,63 Prozent auf 54,46 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen BASF (-1,17 Prozent auf 43,36 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,85 Prozent auf 371,80 EUR), BAT (-0,83 Prozent auf 25,06 GBP), GSK (-0,44 Prozent auf 13,89 GBP) und National Grid (-0,36 Prozent auf 9,93 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Glencore-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 571 846 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 358,597 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

2023 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. BAT-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,53 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at