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Kursentwicklung 10.04.2026 17:59:00

Aufschläge in Europa: STOXX 50 bewegt schlussendlich im Plus

Aufschläge in Europa: STOXX 50 bewegt schlussendlich im Plus

STOXX 50-Kurs zum Handelsschluss.

Am Freitag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,33 Prozent stärker bei 5 112,59 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,023 Prozent auf 5 094,68 Punkte an der Kurstafel, nach 5 095,83 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 136,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 094,68 Einheiten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2,74 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 061,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 085,28 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 10.04.2025, den Wert von 4 107,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,14 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 1,62 Prozent auf 167,22 EUR), Richemont (+ 1,56 Prozent auf 153,35 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,47 Prozent auf 71,84 CHF), Rio Tinto (+ 1,34 Prozent auf 73,45 GBP) und UniCredit (+ 1,33 Prozent auf 68,43 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-5,57 Prozent auf 1 463,80 EUR), Zurich Insurance (-4,10 Prozent auf 546,80 CHF), BP (-1,10 Prozent auf 5,74 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,01 Prozent auf 549,40 EUR) und Rolls-Royce (-0,98 Prozent auf 12,67 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 26 052 888 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 467,358 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,65 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 76,98 0,37% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 257,60 1,88% ASML NV
BNP Paribas S.A. 89,81 -0,20% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,57 1,01% BP plc (British Petrol)
ING Group 24,47 0,16% ING Group
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,65 0,23% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 551,40 -0,65% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 461,20 -5,46% Rheinmetall AG
Richemont 166,60 1,49% Richemont
Rio Tinto plc 83,48 0,48% Rio Tinto plc
Rolls-Royce Plc 14,52 -2,12% Rolls-Royce Plc
Siemens Energy AG 167,54 1,54% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 68,83 1,99% UniCredit S.p.A.
Zurich Insurance AG (Zürich) 589,80 -3,82% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 108,16 0,24%

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