Stoxx Europe 50
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12.11.2026 17:58:45
Aufschläge in Europa: STOXX 50 klettert schlussendlich
Der STOXX 50 erhöhte sich im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,37 Prozent auf 5 528,52 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,194 Prozent stärker bei 5 518,66 Punkten, nach 5 507,99 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 541,13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 502,19 Punkten lag.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 2,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 340,04 Punkte. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 527,02 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2025, einen Stand von 4 881,94 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 11,53 Prozent. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,88 Prozent auf 585,80 EUR), Zurich Insurance (+ 2,10 Prozent auf 650,80 CHF), Rolls-Royce (+ 2,01 Prozent auf 13,70 GBP), Allianz (+ 1,90 Prozent auf 472,40 EUR) und Siemens (+ 1,70 Prozent auf 281,70 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-2,71 Prozent auf 772,60 EUR), UBS (-1,14 Prozent auf 40,73 CHF), Airbus SE (-1,09 Prozent auf 208,30 EUR), Rio Tinto (-0,94 Prozent auf 63,25 GBP) und UniCredit (-0,87 Prozent auf 83,87 EUR).
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 26 995 015 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 524,554 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick
Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Airbus SE
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|Allianz
|475,70
|1,17%
|ASML NV
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|Barclays plc
|5,18
|0,43%
|BP plc (British Petrol)
|6,89
|1,28%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,29
|0,54%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|589,40
|0,92%
|Rheinmetall AG
|766,70
|-0,58%
|Rio Tinto plc
|75,26
|-0,33%
|Rolls-Royce Plc
|16,12
|-1,03%
|Siemens AG
|279,40
|-0,25%
|UBS
|43,77
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|UniCredit S.p.A.
|83,84
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