Stoxx Europe 50

5 522,60
0,34
0,01 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
STOXX 50-Performance im Fokus 12.11.2026 17:58:45

Aufschläge in Europa: STOXX 50 klettert schlussendlich

Aufschläge in Europa: STOXX 50 klettert schlussendlich

Der STOXX 50 gewann letztendlich an Wert.

Der STOXX 50 erhöhte sich im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,37 Prozent auf 5 528,52 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,194 Prozent stärker bei 5 518,66 Punkten, nach 5 507,99 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 541,13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 502,19 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 2,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 340,04 Punkte. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 527,02 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2025, einen Stand von 4 881,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 11,53 Prozent. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,88 Prozent auf 585,80 EUR), Zurich Insurance (+ 2,10 Prozent auf 650,80 CHF), Rolls-Royce (+ 2,01 Prozent auf 13,70 GBP), Allianz (+ 1,90 Prozent auf 472,40 EUR) und Siemens (+ 1,70 Prozent auf 281,70 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-2,71 Prozent auf 772,60 EUR), UBS (-1,14 Prozent auf 40,73 CHF), Airbus SE (-1,09 Prozent auf 208,30 EUR), Rio Tinto (-0,94 Prozent auf 63,25 GBP) und UniCredit (-0,87 Prozent auf 83,87 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Barclays-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 26 995 015 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 524,554 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten
Alle STOXX 50-Werte im Überblick

Bildquelle: nito / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 206,40 -0,27% Airbus SE
Allianz 475,70 1,17% Allianz
ASML NV 1 355,80 -0,03% ASML NV
Barclays plc 5,18 0,43% Barclays plc
BP plc (British Petrol) 6,89 1,28% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,29 0,54% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 589,40 0,92% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 766,70 -0,58% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 75,26 -0,33% Rio Tinto plc
Rolls-Royce Plc 16,12 -1,03% Rolls-Royce Plc
Siemens AG 279,40 -0,25% Siemens AG
UBS 43,77 0,18% UBS
UniCredit S.p.A. 83,84 -0,18% UniCredit S.p.A.
Zurich Insurance AG (Zürich) 707,60 0,74% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 522,60 0,01%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen