22.01.2026 15:59:13
Aufschläge in Europa: STOXX 50 legt am Donnerstagnachmittag zu
Um 15:41 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 1,20 Prozent auf 5 071,71 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,423 Prozent fester bei 5 032,87 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 011,65 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 076,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 032,87 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0,466 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.12.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 868,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 770,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 508,57 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2,31 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 146,25 Punkten. 4 913,95 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 3,15 Prozent auf 27,14 EUR), Siemens (+ 2,53 Prozent auf 259,50 EUR), UniCredit (+ 2,40 Prozent auf 72,04 EUR), UBS (+ 2,11 Prozent auf 38,21 CHF) und HSBC (+ 1,70 Prozent auf 12,52 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2,86 Prozent auf 1 800,50 EUR), BP (-2,02 Prozent auf 4,36 GBP), Rio Tinto (-1,49 Prozent auf 65,42 GBP), RELX (-1,21 Prozent auf 29,34 GBP) und SAP SE (-0,63 Prozent auf 189,84 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 12 148 021 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 441,865 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus
In diesem Jahr weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
