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STOXX-Handel im Fokus 10.06.2026 17:59:01

Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich freundlich

Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich freundlich

Der STOXX 50 wagte sich letztendlich nicht aus der Reserve.

Letztendlich schloss der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 5 160,76 Punkten ab. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,006 Prozent leichter bei 5 155,82 Punkten, nach 5 156,13 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 101,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 5 175,94 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,342 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, notierte der STOXX 50 bei 5 070,72 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 10.03.2026, einen Wert von 5 061,85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, lag der STOXX 50 bei 4 586,47 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,11 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Novo Nordisk (+ 5,05 Prozent auf 283,10 DKK), Deutsche Telekom (+ 3,06 Prozent auf 28,63 EUR), Unilever (+ 2,73 Prozent auf 44,02 GBP), UniCredit (+ 2,71 Prozent auf 72,00 EUR) und Nestlé (+ 2,57 Prozent auf 79,73 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-6,49 Prozent auf 138,68 EUR), SAP SE (-3,23 Prozent auf 149,70 EUR), Siemens (-2,23 Prozent auf 258,40 EUR), RELX (-2,08 Prozent auf 25,48 GBP) und Intesa Sanpaolo (-1,98 Prozent auf 5,59 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 21 925 837 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 583,754 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

2026 weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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