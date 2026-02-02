Aufschläge in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,13 Prozent höher bei 5 090,95 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,689 Prozent auf 5 049,09 Punkte an der Kurstafel, nach 5 084,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 040,14 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 091,31 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 02.01.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 957,17 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 4 754,45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 4 607,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 2,70 Prozent. 5 146,25 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Zählern registriert.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Nestlé (+ 2,82 Prozent auf 75,50 CHF), Richemont (+ 2,74 Prozent auf 153,65 CHF), Deutsche Telekom (+ 2,02 Prozent auf 28,74 EUR), Allianz (+ 1,78 Prozent auf 378,40 EUR) und Zurich Insurance (+ 1,75 Prozent auf 558,60 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen BP (-1,59 Prozent auf 4,56 GBP), Rheinmetall (-1,46 Prozent auf 1 755,50 EUR), Rio Tinto (-0,76 Prozent auf 66,87 GBP), HSBC (-0,70 Prozent auf 12,76 GBP) und Airbus SE (-0,58 Prozent auf 192,34 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6 290 770 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 471,168 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

