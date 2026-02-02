Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|STOXX 50-Kursentwicklung
|
02.02.2026 12:27:30
Aufschläge in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,13 Prozent höher bei 5 090,95 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,689 Prozent auf 5 049,09 Punkte an der Kurstafel, nach 5 084,12 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 040,14 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 091,31 Zählern.
So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 02.01.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 957,17 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 4 754,45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, bei 4 607,74 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 2,70 Prozent. 5 146,25 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Zählern registriert.
Tops und Flops im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Nestlé (+ 2,82 Prozent auf 75,50 CHF), Richemont (+ 2,74 Prozent auf 153,65 CHF), Deutsche Telekom (+ 2,02 Prozent auf 28,74 EUR), Allianz (+ 1,78 Prozent auf 378,40 EUR) und Zurich Insurance (+ 1,75 Prozent auf 558,60 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen BP (-1,59 Prozent auf 4,56 GBP), Rheinmetall (-1,46 Prozent auf 1 755,50 EUR), Rio Tinto (-0,76 Prozent auf 66,87 GBP), HSBC (-0,70 Prozent auf 12,76 GBP) und Airbus SE (-0,58 Prozent auf 192,34 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6 290 770 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 471,168 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick
Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Allianz
|
12:27
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 am Montagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zu (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.01.26
|Barclays Capital: Allianz-Aktie erhält Underweight (finanzen.at)
|
30.01.26
|DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)