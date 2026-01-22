Aufschläge in Europa: STOXX 50 mittags fester

Der STOXX 50 entwickelt sich am Donnerstag positiv.

Am Donnerstag erhöht sich der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 1,05 Prozent auf 5 064,28 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,423 Prozent auf 5 032,87 Punkte an der Kurstafel, nach 5 011,65 Punkten am Vortag.

Bei 5 032,87 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 076,78 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,612 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 868,42 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 770,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.01.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 508,57 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,16 Prozent. Bei 5 146,25 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 2,51 Prozent auf 26,97 EUR), Siemens (+ 2,33 Prozent auf 259,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,66 Prozent auf 515,60 EUR), UniCredit (+ 1,38 Prozent auf 71,32 EUR) und UBS (+ 1,36 Prozent auf 37,93 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-2,83 Prozent auf 1 801,00 EUR), Rio Tinto (-1,94 Prozent auf 65,12 GBP), BP (-0,98 Prozent auf 4,41 GBP), SAP SE (-0,89 Prozent auf 189,34 EUR) und RELX (-0,89 Prozent auf 29,44 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 375 356 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 441,865 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,58 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at