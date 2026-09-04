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Index im Blick 04.09.2026 12:26:57

Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Freitagmittag fester

Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Freitagmittag fester

STOXX 50-Handel am Freitagmittag.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,05 Prozent fester bei 5 425,65 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,044 Prozent auf 5 425,38 Punkte an der Kurstafel, nach 5 423,01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 432,46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 409,72 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 0,807 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 04.08.2026, einen Stand von 5 505,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 193,32 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 04.09.2025, den Wert von 4 572,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,45 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Richemont (+ 1,44 Prozent auf 186,30 CHF), SAP SE (+ 1,42 Prozent auf 188,22 EUR), Siemens Energy (+ 1,17 Prozent auf 147,10 EUR), Enel (+ 0,55 Prozent auf 9,06 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,47 Prozent auf 77,58 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-1,53 Prozent auf 1 053,80 EUR), RELX (-1,50 Prozent auf 26,35 GBP), UniCredit (-1,28 Prozent auf 83,24 EUR), BAT (-1,13 Prozent auf 41,07 GBP) und Novartis (-1,10 Prozent auf 129,88 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 437 717 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 557,237 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BP-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 6,62 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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