Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Index im Blick
|
04.09.2026 12:26:57
Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Freitagmittag fester
Um 12:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,05 Prozent fester bei 5 425,65 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,044 Prozent auf 5 425,38 Punkte an der Kurstafel, nach 5 423,01 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 432,46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 409,72 Punkten erreichte.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 0,807 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 04.08.2026, einen Stand von 5 505,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5 193,32 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 04.09.2025, den Wert von 4 572,74 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,45 Prozent nach oben. Bei 5 572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Richemont (+ 1,44 Prozent auf 186,30 CHF), SAP SE (+ 1,42 Prozent auf 188,22 EUR), Siemens Energy (+ 1,17 Prozent auf 147,10 EUR), Enel (+ 0,55 Prozent auf 9,06 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,47 Prozent auf 77,58 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-1,53 Prozent auf 1 053,80 EUR), RELX (-1,50 Prozent auf 26,35 GBP), UniCredit (-1,28 Prozent auf 83,24 EUR), BAT (-1,13 Prozent auf 41,07 GBP) und Novartis (-1,10 Prozent auf 129,88 CHF).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 437 717 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 557,237 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
Die BP-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 6,62 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
17:58
|Gewinne in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
17:58
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: DAX letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:58
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BAT PLC (British American Tobacco)
|47,96
|-0,31%
|Novartis AG
|137,26
|-1,49%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|30,42
|-2,94%
|Rheinmetall AG
|1 032,60
|-3,69%
|UniCredit S.p.A.
|83,54
|-1,18%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 431,56
|0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.