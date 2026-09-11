Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|STOXX 50-Performance im Blick
|
11.09.2026 12:26:52
Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich fester
Am Freitag tendiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,74 Prozent stärker bei 5 339,33 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,217 Prozent auf 5 311,74 Punkte an der Kurstafel, nach 5 300,23 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 311,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 339,55 Punkten.
STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, stand der STOXX 50 bei 5 548,17 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 11.06.2026, einen Wert von 5 195,38 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 11.09.2025, einen Stand von 4 577,67 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7,71 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 572,96 Punkten. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2,46 Prozent auf 144,28 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,85 Prozent auf 507,20 EUR), Siemens (+ 1,82 Prozent auf 262,80 EUR), Rolls-Royce (+ 1,76 Prozent auf 14,55 GBP) und UBS (+ 1,59 Prozent auf 44,65 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen London Stock Exchange (LSE) (-1,20 Prozent auf 84,10 GBP), SAP SE (-1,08 Prozent auf 175,90 EUR), BP (-0,97 Prozent auf 5,60 GBP), RELX (-0,52 Prozent auf 24,81 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,25 Prozent auf 35,24 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 753 172 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 577,202 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte
Die BP-Aktie präsentiert mit 7,12 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,71 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Novartis AG
|
12:26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Zürich: Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
|
10.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
10.09.26
|SMI aktuell: SMI beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
10.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
10.09.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SLI fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.at)
|
10.09.26
|Schwache Performance in Zürich: So bewegt sich der SMI mittags (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|10:25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 485,80
|2,05%
|BP plc (British Petrol)
|6,52
|-1,11%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,78
|1,94%
|London Stock Exchange (LSE)
|98,08
|-1,15%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|507,00
|1,87%
|Novartis AG
|119,62
|1,12%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|29,04
|-0,07%
|Rolls-Royce Plc
|16,92
|1,59%
|SAP SE
|175,64
|-0,39%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|41,19
|-0,17%
|Siemens AG
|263,10
|2,02%
|Siemens Energy AG
|144,06
|2,58%
|UBS
|47,23
|1,83%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 337,27
|0,70%