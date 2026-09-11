Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich fester

Am Freitag tendiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,74 Prozent stärker bei 5 339,33 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,217 Prozent auf 5 311,74 Punkte an der Kurstafel, nach 5 300,23 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 311,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 339,55 Punkten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,59 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, stand der STOXX 50 bei 5 548,17 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 11.06.2026, einen Wert von 5 195,38 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 11.09.2025, einen Stand von 4 577,67 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7,71 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 572,96 Punkten. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 2,46 Prozent auf 144,28 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,85 Prozent auf 507,20 EUR), Siemens (+ 1,82 Prozent auf 262,80 EUR), Rolls-Royce (+ 1,76 Prozent auf 14,55 GBP) und UBS (+ 1,59 Prozent auf 44,65 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen London Stock Exchange (LSE) (-1,20 Prozent auf 84,10 GBP), SAP SE (-1,08 Prozent auf 175,90 EUR), BP (-0,97 Prozent auf 5,60 GBP), RELX (-0,52 Prozent auf 24,81 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,25 Prozent auf 35,24 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 753 172 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 577,202 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Die BP-Aktie präsentiert mit 7,12 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,71 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at