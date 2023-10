Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester

Am zweiten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Am Dienstag ging es im STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 1,71 Prozent auf 3 950,75 Punkte aufwärts. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,141 Prozent auf 3 889,70 Punkte an der Kurstafel, nach 3 884,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 952,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 889,70 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 959,24 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2023, lag der STOXX 50 bei 3 865,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.10.2022, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 360,52 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Plus von 7,19 Prozent zu Buche. Bei 4 089,95 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Richemont (+ 3,88 Prozent auf 113,90 CHF), Glencore (+ 3,44 Prozent auf 4,66 GBP), BASF (+ 3,31 Prozent auf 42,30 EUR), Siemens (+ 3,09 Prozent auf 136,82 EUR) und Bayer (+ 3,04 Prozent auf 44,76 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Roche (+ 0,72 Prozent auf 252,65 CHF), Deutsche Telekom (+ 0,79 Prozent auf 20,48 EUR), GSK (+ 0,88 Prozent auf 15,21 GBP), BP (+ 0,92 Prozent auf 5,25 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,96 Prozent auf 376,90 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die Glencore-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18 485 096 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 387,005 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,90 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

