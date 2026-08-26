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STOXX 50 im Fokus 26.08.2026 12:26:51

Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester

Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich mittags fester

Beim STOXX 50 stehen die Signale am Mittwochmittag auf Stabilisierung.

Um 12:10 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 5 500,09 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,057 Prozent stärker bei 5 499,73 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 496,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 507,48 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 489,99 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,322 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 429,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, lag der STOXX 50 bei 5 216,84 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 4 562,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,95 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Richemont (+ 1,92 Prozent auf 190,65 CHF), UBS (+ 1,43 Prozent auf 43,84 CHF), Airbus SE (+ 1,25 Prozent auf 207,15 EUR), UniCredit (+ 0,98 Prozent auf 84,74 EUR) und Siemens (+ 0,93 Prozent auf 288,20 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen SAP SE (-3,73 Prozent auf 178,54 EUR), BP (-2,42 Prozent auf 5,16 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,36 Prozent auf 33,41 GBP), RELX (-1,11 Prozent auf 25,89 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1,07 Prozent auf 87,04 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 6 429 934 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 574,196 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,45 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ASML NV 1 496,00 0,15% ASML NV
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Prosus N.V. 38,09 -0,07% Prosus N.V.
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