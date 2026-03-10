Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Kursentwicklung im Fokus
|
10.03.2026 17:58:57
Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester
Am Dienstag erhöhte sich der STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 1,63 Prozent auf 5 054,27 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,177 Prozent auf 4 981,79 Punkte an der Kurstafel, nach 4 972,97 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 981,79 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 081,99 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 10.02.2026, den Stand von 5 154,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 812,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 633,52 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,96 Prozent zu. 5 315,22 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 863,20 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops im STOXX 50 aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rolls-Royce (+ 5,85 Prozent auf 13,11 GBP), Siemens (+ 5,00 Prozent auf 232,15 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,20 Prozent auf 68,02 CHF), Intesa Sanpaolo (+ 3,43 Prozent auf 5,37 EUR) und Richemont (+ 3,15 Prozent auf 142,40 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Novo Nordisk (-2,97 Prozent auf 246,95 DKK), Novartis (-2,63 Prozent auf 122,00 CHF), BP (-2,05 Prozent auf 5,00 GBP), SAP SE (-1,33 Prozent auf 169,60 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-1,29 Prozent auf 85,50 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 52 357 412 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 442,306 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Novartis AG
|
15:59
|Börse Zürich in Rot: SLI fällt am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Mittwochshandel in Zürich: SMI sackt ab (finanzen.at)
|
10.03.26
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.03.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
10.03.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
10.03.26
|Aktien Schweiz freundlich - Novartis und Nestle bremsen (Dow Jones)
|
10.03.26
|Freundlicher Handel: Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
10.03.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|06.03.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.02.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|74,96
|0,00%
|ASML NV
|1 192,60
|0,15%
|BNP Paribas S.A.
|89,49
|2,79%
|BP plc (British Petrol)
|5,94
|3,50%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,32
|-0,69%
|London Stock Exchange (LSE)
|97,50
|-2,50%
|Novartis AG
|134,25
|-0,56%
|Novo Nordisk
|33,47
|1,27%
|Richemont
|157,70
|0,64%
|Roche AG (Genussschein)
|330,00
|-1,55%
|Rolls-Royce Plc
|15,04
|-1,83%
|SAP SE
|164,70
|-2,99%
|Siemens AG
|228,85
|-0,44%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 034,00
|-0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.