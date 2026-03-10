Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

Kursentwicklung im Fokus 10.03.2026 17:58:57

Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Heute wagten sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Heute wagten sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Am Dienstag erhöhte sich der STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 1,63 Prozent auf 5 054,27 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,177 Prozent auf 4 981,79 Punkte an der Kurstafel, nach 4 972,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 981,79 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 081,99 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 10.02.2026, den Stand von 5 154,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 812,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 633,52 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,96 Prozent zu. 5 315,22 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 863,20 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rolls-Royce (+ 5,85 Prozent auf 13,11 GBP), Siemens (+ 5,00 Prozent auf 232,15 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 4,20 Prozent auf 68,02 CHF), Intesa Sanpaolo (+ 3,43 Prozent auf 5,37 EUR) und Richemont (+ 3,15 Prozent auf 142,40 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Novo Nordisk (-2,97 Prozent auf 246,95 DKK), Novartis (-2,63 Prozent auf 122,00 CHF), BP (-2,05 Prozent auf 5,00 GBP), SAP SE (-1,33 Prozent auf 169,60 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-1,29 Prozent auf 85,50 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 52 357 412 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 442,306 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

06.03.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
12.02.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
12.02.26 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 74,96 0,00% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 192,60 0,15% ASML NV
BNP Paribas S.A. 89,49 2,79% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,94 3,50% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,32 -0,69% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 97,50 -2,50% London Stock Exchange (LSE)
Novartis AG 134,25 -0,56% Novartis AG
Novo Nordisk 33,47 1,27% Novo Nordisk
Richemont 157,70 0,64% Richemont
Roche AG (Genussschein) 330,00 -1,55% Roche AG (Genussschein)
Rolls-Royce Plc 15,04 -1,83% Rolls-Royce Plc
SAP SE 164,70 -2,99% SAP SE
Siemens AG 228,85 -0,44% Siemens AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 034,00 -0,55%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:14 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

