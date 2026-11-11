Stoxx Europe 50
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|STOXX 50 im Blick
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11.11.2026 09:28:53
Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester
Um 09:12 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,79 Prozent höher bei 5 507,05 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,070 Prozent höher bei 5 467,78 Punkten, nach 5 463,95 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 467,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 513,60 Punkten.
So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 2,54 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 5 305,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 548,17 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 4 846,26 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,09 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 6,86 Prozent auf 128,06 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,35 Prozent auf 70,60 CHF), Siemens (+ 2,21 Prozent auf 277,55 EUR), Rio Tinto (+ 1,87 Prozent auf 64,41 GBP) und BP (+ 1,63 Prozent auf 5,61 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-0,76 Prozent auf 846,80 EUR), Zurich Insurance (-0,41 Prozent auf 633,80 CHF), Enel (-0,41 Prozent auf 9,82 EUR), RELX (-0,27 Prozent auf 29,64 GBP) und GSK (-0,23 Prozent auf 19,13 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 985 220 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 517,925 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
Die BP-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|76,10
|0,00%
|ASML NV
|1 358,20
|-1,96%
|BP plc (British Petrol)
|6,71
|-0,65%
|Enel S.p.A.
|9,88
|0,44%
|GSK PLC Registered Shs
|22,75
|-0,09%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,27
|-1,01%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|36,44
|0,61%
|Rheinmetall AG
|770,50
|-4,19%
|Rio Tinto plc
|75,95
|-0,93%
|Siemens AG
|281,70
|1,81%
|Siemens Energy AG
|132,56
|0,27%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|703,20
|1,12%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 514,43
|0,12%
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