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STOXX 50 im Blick 11.11.2026 09:28:53

Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester

Aufschläge in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester

Der STOXX 50 hält am dritten Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,79 Prozent höher bei 5 507,05 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,070 Prozent höher bei 5 467,78 Punkten, nach 5 463,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 467,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 513,60 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 2,54 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 5 305,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 548,17 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 4 846,26 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,09 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 6,86 Prozent auf 128,06 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,35 Prozent auf 70,60 CHF), Siemens (+ 2,21 Prozent auf 277,55 EUR), Rio Tinto (+ 1,87 Prozent auf 64,41 GBP) und BP (+ 1,63 Prozent auf 5,61 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-0,76 Prozent auf 846,80 EUR), Zurich Insurance (-0,41 Prozent auf 633,80 CHF), Enel (-0,41 Prozent auf 9,82 EUR), RELX (-0,27 Prozent auf 29,64 GBP) und GSK (-0,23 Prozent auf 19,13 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 985 220 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 517,925 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BP-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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ABB (Asea Brown Boveri) 76,10 0,00% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 358,20 -1,96% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,71 -0,65% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 9,88 0,44% Enel S.p.A.
GSK PLC Registered Shs 22,75 -0,09% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,27 -1,01% Intesa Sanpaolo S.p.A.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 36,44 0,61% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 770,50 -4,19% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 75,95 -0,93% Rio Tinto plc
Siemens AG 281,70 1,81% Siemens AG
Siemens Energy AG 132,56 0,27% Siemens Energy AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 703,20 1,12% Zurich Insurance AG (Zürich)

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