Aufschläge in Europa: STOXX 50 stärker

So bewegt sich der STOXX 50 am zweiten Tag der Woche.

Der STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0,83 Prozent auf 5 038,41 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,007 Prozent tiefer bei 4 996,38 Punkten, nach 4 996,73 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 988,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 5 042,57 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 17.02.2026, bei 5 179,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.12.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 819,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 682,30 Punkte taxiert.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,64 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 863,20 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Enel (+ 2,72 Prozent auf 9,94 EUR), UBS (+ 2,17 Prozent auf 30,15 CHF), BP (+ 2,17 Prozent auf 5,52 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 2,12 Prozent auf 5,21 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,11 Prozent auf 551,40 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-1,94 Prozent auf 1 593,00 EUR), BAT (-0,31 Prozent auf 45,58 GBP), GSK (-0,25 Prozent auf 20,21 GBP), Richemont (-0,07 Prozent auf 137,80 CHF) und Unilever (-0,07 Prozent auf 48,78 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23 486 543 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 461,500 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,61 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at