Aufschläge in Europa: STOXX 50 steigt

Der STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,78 Prozent auf 5 111,12 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,255 Prozent höher bei 5 084,31 Punkten in den Handel, nach 5 071,40 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 5 111,12 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 080,94 Punkten lag.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 892,45 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 27.10.2025, lag der STOXX 50 bei 4 800,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.01.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 527,56 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,11 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 146,25 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit HSBC (+ 2,95 Prozent auf 12,79 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,75 Prozent auf 61,46 CHF), Rheinmetall (+ 1,73 Prozent auf 1 822,00 EUR), BP (+ 1,56 Prozent auf 4,52 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 1,42 Prozent auf 5,94 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil RELX (-2,09 Prozent auf 28,07 GBP), SAP SE (-1,77 Prozent auf 197,40 EUR), Diageo (-1,67 Prozent auf 16,27 GBP), Airbus SE (-1,30 Prozent auf 199,72 EUR) und Siemens (-0,24 Prozent auf 253,95 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6 245 031 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 456,672 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,13 Prozent gelockt.

