Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|STOXX 50-Kursentwicklung
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04.08.2026 15:58:54
Aufschläge in Europa: STOXX 50 verbucht Gewinne
Um 15:42 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,79 Prozent aufwärts auf 5 511,20 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,342 Prozent auf 5 486,61 Punkte an der Kurstafel, nach 5 467,90 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 486,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 520,98 Einheiten.
So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 479,52 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 006,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 420,16 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 11,18 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 521,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.
STOXX 50-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rio Tinto (+ 4,36 Prozent auf 73,98 GBP), Siemens Energy (+ 3,23 Prozent auf 152,30 EUR), Rheinmetall (+ 2,76 Prozent auf 1 207,40 EUR), Airbus SE (+ 2,52 Prozent auf 213,25 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,45 Prozent auf 82,04 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil BP (-4,80 Prozent auf 5,26 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,92 Prozent auf 33,06 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,11 Prozent auf 515,20 EUR), Zurich Insurance (-1,10 Prozent auf 608,60 CHF) und Unilever (-0,89 Prozent auf 47,28 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 23 374 500 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 552,766 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte
Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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