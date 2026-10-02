Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|STOXX 50 im Blick
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02.10.2026 17:58:45
Aufschläge in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester
Am Freitag ging es im STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,63 Prozent auf 5 294,58 Punkte aufwärts. In den Handel ging der STOXX 50 0,250 Prozent höher bei 5 274,57 Punkten, nach 5 261,40 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 263,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 317,52 Punkten.
So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,28 Prozent nach unten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.09.2026, bei 5 409,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 446,40 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, bei 4 735,71 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,81 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,86 Prozent auf 81,90 CHF), Siemens Energy (+ 2,03 Prozent auf 145,42 EUR), Enel (+ 1,98 Prozent auf 8,81 EUR), Airbus SE (+ 1,97 Prozent auf 189,36 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,96 Prozent auf 508,60 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-1,55 Prozent auf 78,72 EUR), SAP SE (-1,51 Prozent auf 183,92 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,49 Prozent auf 6,29 EUR), Novartis (-1,46 Prozent auf 116,34 CHF) und AstraZeneca (-1,35 Prozent auf 118,70 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 27 916 458 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 615,435 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
Die BP-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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