Index-Performance 16.02.2026 17:58:40

Aufschläge in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester

Aufschläge in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester

In Europa war letztendlich ein stabiler Handel zu beobachten.

Der STOXX 50 schloss am Montag nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 5 154,51 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,171 Prozent auf 5 155,44 Punkte an der Kurstafel, nach 5 146,66 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5 150,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 170,86 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der STOXX 50 stand vor einem Monat, am 16.01.2026, bei 5 127,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 4 806,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wurde der STOXX 50 auf 4 701,17 Punkte taxiert.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,98 Prozent aufwärts. Bei 5 211,23 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Airbus SE (+ 2,45 Prozent auf 197,12 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,30 Prozent auf 32,97 EUR), Rolls-Royce (+ 2,12 Prozent auf 12,98 GBP), Novartis (+ 1,05 Prozent auf 126,46 CHF) und BP (+ 1,03 Prozent auf 4,66 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Siemens (-6,41 Prozent auf 234,95 EUR), RELX (-3,68 Prozent auf 21,74 GBP), SAP SE (-1,96 Prozent auf 168,36 EUR), Enel (-1,53 Prozent auf 9,19 EUR) und Richemont (-1,23 Prozent auf 156,70 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 10 224 271 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 461,400 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Die BNP Paribas-Aktie weist mit 7,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

10.02.26 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 Enel Underperform RBC Capital Markets
29.01.26 Enel Overweight Barclays Capital
21.01.26 Enel Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.26 Enel Hold Deutsche Bank AG
