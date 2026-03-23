WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
23.03.2026 17:58:57
Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Plus
Zum Handelsende notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,83 Prozent fester bei 4 817,91 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,519 Prozent auf 4 753,41 Punkte an der Kurstafel, nach 4 778,22 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 674,85 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 895,79 Zähler.
STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief
Noch vor einem Monat, am 23.02.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 245,16 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 23.12.2025, einen Wert von 4 894,79 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, den Wert von 4 684,45 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,81 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Intesa Sanpaolo (+ 5,36 Prozent auf 5,15 EUR), Richemont (+ 5,06 Prozent auf 137,00 CHF), Siemens Energy (+ 4,87 Prozent auf 147,60 EUR), UniCredit (+ 4,16 Prozent auf 61,66 EUR) und Siemens (+ 3,71 Prozent auf 211,30 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BP (-4,21 Prozent auf 5,39 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,61 Prozent auf 84,36 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,32 Prozent auf 33,55 GBP), National Grid (-1,78 Prozent auf 12,11 GBP) und Nestlé (-1,33 Prozent auf 74,85 CHF).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 72 618 713 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 434,829 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|10.03.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|ASML NV
|1 186,40
|0,46%
|BNP Paribas S.A.
|83,44
|-0,69%
|BP plc (British Petrol)
|6,19
|-0,24%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,07
|-1,07%
|London Stock Exchange (LSE)
|97,50
|0,52%
|National Grid plc
|13,90
|-0,71%
|Nestlé SA (Nestle)
|81,99
|-0,65%
|Novo Nordisk
|31,74
|0,16%
|Richemont
|149,45
|-1,03%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|38,93
|0,58%
|Siemens AG
|210,60
|-1,10%
|Siemens Energy AG
|147,75
|-0,84%
|UniCredit S.p.A.
|61,61
|-1,47%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 818,60
|0,85%