London Stock Exchange Aktie

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

<
Index-Performance im Blick 23.03.2026 17:58:57

Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Plus

Der STOXX 50 stieg am Montag.

Zum Handelsende notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,83 Prozent fester bei 4 817,91 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,519 Prozent auf 4 753,41 Punkte an der Kurstafel, nach 4 778,22 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 674,85 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 895,79 Zähler.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 23.02.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 245,16 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 23.12.2025, einen Wert von 4 894,79 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, den Wert von 4 684,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,81 Prozent abwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Intesa Sanpaolo (+ 5,36 Prozent auf 5,15 EUR), Richemont (+ 5,06 Prozent auf 137,00 CHF), Siemens Energy (+ 4,87 Prozent auf 147,60 EUR), UniCredit (+ 4,16 Prozent auf 61,66 EUR) und Siemens (+ 3,71 Prozent auf 211,30 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BP (-4,21 Prozent auf 5,39 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,61 Prozent auf 84,36 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,32 Prozent auf 33,55 GBP), National Grid (-1,78 Prozent auf 12,11 GBP) und Nestlé (-1,33 Prozent auf 74,85 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 72 618 713 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 434,829 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

10.03.26 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
10.03.26 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
09.03.26 London Stock Exchange Overweight Barclays Capital
04.03.26 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
