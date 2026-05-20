RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
|STOXX 50-Kursverlauf
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20.05.2026 17:58:51
Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Plus
Am Mittwoch kletterte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 1,61 Prozent auf 5 165,88 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,035 Prozent auf 5 085,62 Punkte an der Kurstafel, nach 5 083,85 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 186,97 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 069,49 Zählern.
STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 2,75 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 20.04.2026, den Stand von 5 131,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 258,66 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, bei 4 581,62 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,21 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rolls-Royce (+ 5,15 Prozent auf 12,25 GBP), Siemens Energy (+ 3,95 Prozent auf 174,32 EUR), Siemens (+ 2,84 Prozent auf 264,10 EUR), UniCredit (+ 2,69 Prozent auf 72,50 EUR) und Airbus SE (+ 2,65 Prozent auf 173,44 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-2,11 Prozent auf 153,42 EUR), RELX (-1,78 Prozent auf 24,82 GBP), Nestlé (-1,58 Prozent auf 78,64 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,99 Prozent auf 32,52 GBP) und BP (-0,93 Prozent auf 5,64 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 27 474 535 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 487,323 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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