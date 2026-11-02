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STOXX 50 im Fokus 02.11.2026 17:58:45

Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

In Europa standen die Signale letztendlich auf Stabilisierung.

Der STOXX 50 ging nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 5 402,33 Punkten aus dem Handel. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,146 Prozent leichter bei 5 384,29 Punkten, nach 5 392,17 Punkten am Vortag.

Bei 5 365,51 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 408,37 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, stand der STOXX 50 bei 5 298,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 5 454,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 754,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,98 Prozent nach oben. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Rolls-Royce (+ 2,97 Prozent auf 12,76 GBP), Siemens Energy (+ 2,43 Prozent auf 130,00 EUR), Barclays (+ 2,18 Prozent auf 4,24 GBP), UniCredit (+ 2,06 Prozent auf 74,24 EUR) und Airbus SE (+ 1,94 Prozent auf 196,18 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen BP (-4,37 Prozent auf 6,00 GBP), Rheinmetall (-3,62 Prozent auf 1 000,00 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,86 Prozent auf 39,21 GBP), Novartis (-1,69 Prozent auf 131,52 CHF) und GSK (-1,64 Prozent auf 18,25 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29 216 300 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 544,519 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Die BP-Aktie weist mit 6,14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,42 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 391,00 -0,91% ASML NV
Barclays plc 5,08 1,40% Barclays plc
BP plc (British Petrol) 7,13 -4,98% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 21,96 -0,68% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,97 0,49% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 143,88 -0,12% Novartis AG
Rheinmetall AG 999,10 -3,04% Rheinmetall AG
Rolls-Royce Plc 15,31 3,21% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 46,81 -3,62% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 269,70 2,29% Siemens AG
Siemens Energy AG 129,50 2,47% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 74,52 2,05% UniCredit S.p.A.

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