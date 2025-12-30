RELX Aktie
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
30.12.2025 09:28:58
Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,08 Prozent stärker bei 4 897,26 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,100 Prozent tiefer bei 4 888,44 Punkten, nach 4 893,32 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 899,50 Punkte, das Tagestief hingegen 4 887,21 Zähler.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 803,44 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 30.09.2025, den Stand von 4 633,23 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 30.12.2024, den Wert von 4 282,05 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 12,87 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 902,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Zählern registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 1,18 Prozent auf 1 544,00 EUR), UniCredit (+ 0,88 Prozent auf 69,86 EUR), HSBC (+ 0,55 Prozent auf 11,72 GBP), Rio Tinto (+ 0,49 Prozent auf 59,79 GBP) und UBS (+ 0,33 Prozent auf 36,75 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Richemont (-0,47 Prozent auf 169,80 CHF), RELX (-0,30 Prozent auf 30,40 GBP), Nestlé (-0,29 Prozent auf 78,51 CHF), BAT (-0,29 Prozent auf 41,58 GBP) und National Grid (-0,27 Prozent auf 11,38 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 317 674 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 348,453 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,86 zu Buche schlagen. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,40 Prozent.
