Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart freundlich

Heute geht es für den STOXX 50 erneut nach oben.

Um 09:11 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,61 Prozent nach oben auf 5 053,18 Punkte. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,177 Prozent stärker bei 4 981,79 Punkten, nach 4 972,97 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 063,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 981,79 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 10.02.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 154,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 812,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, wies der STOXX 50 4 633,52 Punkte auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 1,94 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 863,20 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rolls-Royce (+ 4,24 Prozent auf 12,91 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,37 Prozent auf 67,48 CHF), Siemens (+ 3,35 Prozent auf 228,50 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 3,22 Prozent auf 5,36 EUR) und UniCredit (+ 3,17 Prozent auf 68,33 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil BP (-2,37 Prozent auf 4,98 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,29 Prozent auf 31,34 GBP), Novartis (-1,53 Prozent auf 123,38 CHF), RELX (-0,49 Prozent auf 26,33 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,30 Prozent auf 86,36 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 306 508 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 442,306 Mrd. Euro den größten Anteil.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

