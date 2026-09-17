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WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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Index-Performance im Blick 17.09.2026 09:28:29

Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Der STOXX 50 bleibt auch am vierten Tag der Woche auf Erholungskurs.

Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,72 Prozent höher bei 5 351,61 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,349 Prozent höher bei 5 331,98 Punkten in den Handel, nach 5 313,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5 351,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 331,98 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,395 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 500,53 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 357,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 538,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,96 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 1,69 Prozent auf 139,44 EUR), Rolls-Royce (+ 1,67 Prozent auf 14,65 GBP), Rheinmetall (+ 1,66 Prozent auf 1 029,80 EUR), RELX (+ 1,39 Prozent auf 25,78 GBP) und Siemens (+ 1,27 Prozent auf 263,80 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Roche (-0,58 Prozent auf 360,40 CHF), BP (-0,37 Prozent auf 5,65 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,34 Prozent auf 35,65 GBP), Enel (-0,18 Prozent auf 8,86 EUR) und UBS (+ 0,22 Prozent auf 41,85 CHF).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 525 438 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 531,414 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,63 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ASML NV 1 424,40 2,27% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,58 -0,14% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 9,08 2,44% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,80 1,10% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 122,56 1,14% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 29,90 0,61% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 017,00 0,85% Rheinmetall AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 380,00 -0,86% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Rolls-Royce Plc 17,30 3,31% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 41,59 -0,20% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 266,45 2,60% Siemens AG
Siemens Energy AG 140,52 3,26% Siemens Energy AG
UBS 44,13 0,71% UBS

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STOXX 50 5 362,67 0,93%

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