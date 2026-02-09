UniCredit Aktie

UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

Kursentwicklung im Fokus 09.02.2026 09:29:26

Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen

Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen

Der STOXX 50 knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Der STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,55 Prozent auf 5 159,33 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,105 Prozent auf 5 136,32 Punkte an der Kurstafel, nach 5 130,92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Montag bei 5 136,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 159,33 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 09.01.2026, den Stand von 5 085,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 707,56 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 645,36 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,08 Prozent zu. 5 188,91 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell UniCredit (+ 4,63 Prozent auf 77,12 EUR), Rheinmetall (+ 2,34 Prozent auf 1 642,00 EUR), Rolls-Royce (+ 1,91 Prozent auf 12,52 GBP), Siemens (+ 1,40 Prozent auf 254,00 EUR) und SAP SE (+ 1,25 Prozent auf 173,36 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Roche (-1,21 Prozent auf 352,10 CHF), Enel (-0,74 Prozent auf 9,43 EUR), BAT (-0,50 Prozent auf 45,86 GBP), BP (-0,46 Prozent auf 4,76 GBP) und Nestlé (-0,22 Prozent auf 78,72 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 812 979 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 462,718 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

