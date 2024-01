Aufschläge in Europa: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50

Zum Handelsschluss bewegte sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,73 Prozent höher bei 4 481,18 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,868 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,126 Prozent auf 4 454,45 Punkte an der Kurstafel, nach 4 448,83 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 4 454,45 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 495,43 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 22.12.2023, den Wert von 4 521,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, den Wert von 4 024,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.01.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 119,90 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,701 Prozent. Bei 4 568,80 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 380,97 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 1,53 Prozent auf 163,40 EUR), Bayer (+ 1,44 Prozent auf 32,86 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,42 Prozent auf 44,35 EUR), Infineon (+ 1,36 Prozent auf 34,66 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,25 Prozent auf 398,40 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Enel (-4,53 Prozent auf 6,36 EUR), Eni (-1,36 Prozent auf 14,34 EUR), BASF (-0,55 Prozent auf 42,82 EUR), Deutsche Börse (-0,18 Prozent auf 189,20 EUR) und UniCredit (+ 0,26 Prozent auf 26,51 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 941 174 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 329,311 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,64 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at