Aufschläge in Europa: Zum Handelsende Pluszeichen im Euro STOXX 50

Der Euro STOXX 50 befand sich zum Handelsende im Aufwind.

Schlussendlich sprang der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,71 Prozent auf 6 047,49 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,127 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,016 Prozent auf 6 006,03 Punkte an der Kurstafel, nach 6 005,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 004,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6 053,68 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,872 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 15.12.2025, den Wert von 5 752,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, wies der Euro STOXX 50 5 605,03 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 032,31 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 053,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 1,63 Prozent auf 128,20 EUR), adidas (+ 1,37 Prozent auf 162,35 EUR), UniCredit (+ 1,18 Prozent auf 72,23 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,07 Prozent auf 48,22 EUR) und BASF (+ 1,03 Prozent auf 46,29 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Eni (-2,41 Prozent auf 16,35 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,24 Prozent auf 59,34 EUR), Deutsche Telekom (-0,89 Prozent auf 27,86 EUR), BMW (-0,86 Prozent auf 90,08 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,82 Prozent auf 102,85 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 6 787 677 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 427,369 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,06 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at