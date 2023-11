Aufschläge in Europa: Zum Start Gewinne im STOXX 50

Am Mittwoch verbucht der STOXX 50 um 09:13 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,61 Prozent auf 3 835,05 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,329 Prozent stärker bei 3 824,39 Punkten in den Handel, nach 3 811,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 3 824,39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 835,40 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der STOXX 50 bereits um 1,15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 3 919,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.08.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 015,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.11.2022, wurde der STOXX 50 mit 3 566,13 Punkten berechnet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 4,05 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell UBS (+ 1,56 Prozent auf 21,55 CHF), Novartis (+ 1,31 Prozent auf 85,65 CHF), Roche (+ 1,20 Prozent auf 236,65 CHF), GSK (+ 1,11 Prozent auf 14,74 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,92 Prozent auf 382,00 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen BP (-1,28 Prozent auf 4,96 GBP), BASF (-0,64 Prozent auf 43,26 EUR), Enel (-0,45 Prozent auf 5,96 EUR), Glencore (-0,38 Prozent auf 4,34 GBP) und RELX (-0,24 Prozent auf 28,61 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 744 670 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 406,011 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,30 erwartet. BAT lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,81 Prozent.

Redaktion finanzen.at