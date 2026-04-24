Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Index im Blick
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24.04.2026 17:58:27
Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels steigen
Zum Handelsschluss sprang der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,54 Prozent auf 24 214,50 Punkte an.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 992,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 328,50 Zählern.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 22 871,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, einen Wert von 24 869,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 24.04.2025, einen Stand von 22 145,00 Punkten auf.
Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,43 Prozent ein. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Punkten.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 4,68 Prozent auf 147,28 EUR), Siemens Energy (+ 2,64 Prozent auf 187,62 EUR), Infineon (+ 1,50 Prozent auf 54,15 EUR), Deutsche Börse (+ 0,57 Prozent auf 266,70 EUR) und Daimler Truck (+ 0,39 Prozent auf 44,00 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Rheinmetall (-6,24 Prozent auf 1 319,20 EUR), Bayer (-3,85 Prozent auf 38,50 EUR), EON SE (-3,82 Prozent auf 18,64 EUR), MTU Aero Engines (-3,70 Prozent auf 291,80 EUR) und Scout24 (-2,67 Prozent auf 67,55 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7 873 933 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 184,201 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,20 zu Buche schlagen. Mit 6,74 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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