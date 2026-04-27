Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen

Der LUS-DAX behält sein positives Vorzeichen auch derzeit.

Am Montag tendiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,14 Prozent fester bei 24 211,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 237,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 143,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 27.03.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 22 102,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, bei 24 850,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, stand der LUS-DAX bei 22 368,00 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,45 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,26 Prozent auf 1 349,00 EUR), Commerzbank (+ 1,77 Prozent auf 34,54 EUR), adidas (+ 1,61 Prozent auf 138,45 EUR), Siemens (+ 1,46 Prozent auf 246,65 EUR) und Zalando (+ 1,09 Prozent auf 22,18 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Merck (-1,70 Prozent auf 110,00 EUR), Hannover Rück (-0,81 Prozent auf 269,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,65 Prozent auf 548,20 EUR), Henkel vz (-0,53 Prozent auf 64,34 EUR) und BASF (-0,44 Prozent auf 54,08 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 459 429 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 185,306 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at